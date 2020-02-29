Народные приметы на 1 марта подскажут, наступит ли в ближайшее время похолодание

Народные приметы на 1 марта помогут узнать, следует ли готовиться к похолоданию.

В былые времена в народной среде имело место поверье, согласно которому теплая погода, наблюдающаяся в первый день весны, является свидетельством того, что в течение нескольких ближайших дней температура воздуха снизится. Также приближение холодов 1 марта могут предвещать громко каркающие вороны. Кроме того, народные поверья гласят, что сильный ветер, наблюдающийся в ночь на первый день весны, сигнализирует о скором потеплении, которое будет сопровождаться обильными осадками.

Также 1 марта люди, жившие в былые времена, собирали талую воду и снег, поскольку верили, что в этот день они обладают целебными свойствами.

Беременным женщинам народные приметы советуют 1 марта смотреть на солнце, чтобы ребенок был здоровым.