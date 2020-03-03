Внешний управляющий Инсарского РАЙПО был привлечен к ответственности за невыплату заработной платы

В Инсарском районе внешнего управляющего РАЙПО привлекли к административной ответственности за нарушение трудового законодательства.
Сотрудниками прокуратуры было установлено, что руководством Инсарского РАЙПО, находящегося в процессе признания банкротом, нарушаются сроки выплаты заработной платы. За июль - декабрь прошлого года перед работником организации образовалась задолженность на общую сумму более 27 тыс. рублей.
В отношении внешнего управляющего Инсарского РАЙПО было возбуждено дело об административном правонарушении.
По информации, которая была опубликована пресс-службой прокуратуры Мордовии.
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Источник: prokrm.ru