В Саранске выбирают лучшего предпринимателя

В Саранске начался конкурс «Лучший предприниматель городского округа Саранск – 2020».

В указанном конкурсе, который будет проходить до 20 апреля, могут принимать участие субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные или осуществляющие деятельность на территории Саранска более двух лет.

Конкурсная комиссия проводит оценку производственно-хозяйственной деятельности участников конкурса и по результатам принимает окончательное решение о победителе.

Субъекты малого и среднего предпринимательства, желающие принять участие в конкурсе, должны направлять заявки по адресу: г. Саранск, просп. Ленина, 4, кабинет №320.

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Источник: adm-saransk.ru