Мошенник, представившийся работником банка, ограбил жительницу Саранска

В Саранске местная жительница лишилась денежных средств, поверив мошеннику, который представился сотрудником банка.

Недавно жительнице Саранска позвонил неизвестный гражданин, который представился работником банка и сообщил о том, что неким преступникам удалось получить доступ к её счету. Затем якобы сотрудник финансового учреждения попросил женщину назвать учетные данные, реквизиты и коды банковской карты, заявив, что это необходимо для пресечения возможной попытки похищения денег. Горожанка сообщила незнакомцу необходимые сведения. После этого женщина получила уведомление о списании с её счета более 118 тыс. рублей.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф