В Саранске в ДТП пострадала 24-летняя девушка

В Саранске таксист устроил ДТП, в результате которого пострадала девушка.

Происшествие произошло вечером 3 марта на улице Волгоградской. По предварительной информации, 37-летний гражданин, находившийся за рулем машины такси марки «Лада-Гранта», превысив скорость, совершил наезд на бетонный блок, выставленный для ограничения движения по причине паводка.

24-летняя пассажирка «Лады» самостоятельно обращалась за медицинской помощью в одну из больниц Саранска.

Таксист скрылся с места инцидента, но в кратчайшие сроки был найден и задержан. В отношении автомобилиста был составлен административный протокол.

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Источник: гибдд.рф