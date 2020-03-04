Министр внутренних дел Мордовии посетил ММО МВД России «Торбеевский»

Министр внутренних дел Мордовии, полковник полиции Борис Шейнкин посетил с рабочим визитом ММО МВД России «Торбеевский».

Борис Шейнкин обсудил с личным составом вопросы оперативно-служебной деятельности ММО, а также результаты инспекторской проверки.

Руководитель ведомства указал на приоритетные задачи, стоящие перед сотрудниками органов внутренних дел.

Борис Шейнкин также проверил работу дежурной смены и материально-техническое оснащение ММО МВД России «Торбеевский».

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф