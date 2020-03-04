В одной из колоний Мордовии прошли открытые уроки

В учебно-консультационном пункте исправительной колонии №13 УФСИН РФ по Мордовии в рамках семинара по использованию методов и средств обучения прошли открытые уроки.

Оценивали работу учителей УКП ИК-13 директор Зубово-Полянской районной заочной средней общеобразовательной школы Тамара Шекшина, а также учителя и заведующие учебно-консультационных пунктов учреждений, подведомственных УФСИН РФ по Мордовии.

По окончании семинара были подведены итоги, а в клубе колонии для учителей была показана концертная программа.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su