В центре Саранска временно ограничат стоянку транспортных средств

В центральной части Саранска будет временно ограничена стоянка транспортных средств.

В период с 20:00 5 марта до 17:00 6 марта стоянка транспортных средств будет запрещена по следующим адресам: территория, прилегающая к ГБУК «Государственный музыкальный театр имени И.М. Яушева Республики Мордовия» (ул. Б. Хмельницкого, д. 36); парковка в районе здания ПАО АКБ «Актив банк» (ул. Б. Хмельницкого, д. 36а); внутренняя парковка музыкального театра (ул. Б. Хмельницкого, д. 36); въезд со стороны улицы Коммунистической.

Причиной введения рассматриваемых ограничений является проведение мероприятий, посвященных Международному женскому дню.

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Источник: adm-saransk.ru