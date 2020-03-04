В селе Большое Игнатово загорелся легковой автомобиль

В селе Большое Игнатово произошло возгорание легкового автомобиля.
Происшествие произошло днём 3 марта. Возле дома №42, расположенного по адресу – улица Асманова, загорелся легковой автомобиль марки «Лада-Приора», владельцем которого является 34-летний гражданин.
Огонь повредил транспортное средство на площади 2 кв. м.
По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.
Причина пожара в настоящее время устанавливается.
По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».
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Источник: vk.com/pro_10tvrm