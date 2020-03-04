Народные приметы на 5 марта подскажут, наступит ли в ближайшее время оттепель

Народные приметы на 5 марта помогут узнать, следует ли ожидать в ближайшее время оттепель.

Несколько столетий назад люди доверяли поверью, которое гласит, что снег с дождем в пятый день первого месяца весны предвещает скорую оттепель. Яркий закат в этот день народные приметы называют верным признаком того, что на протяжении нескольких ближайших дней будет иметь место сухая и теплая погода.

Также народные приметы запрещают 5 марта начинать новые дела, поскольку считается, что данные инициативы не будут успешно реализованы.

Кроме того, в этот день поверья советуют опасаться заболеваний, поскольку избавиться от них будет крайне сложно.