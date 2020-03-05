Можно ли проводить МРТ мозга ребёнку?

Первые попытки сделать МРТ головного мозга относятся к концу прошлого века. До этого мозговые патологии часто оставались тайной за семью печатями - например, опухоли выявлялись уже на поздних стадиях, когда помочь пациенту уже невозможно. Сейчас же магнитные томографы спасают сотни тысяч жизней, в том числе - и совсем юных. Детская неврология ни одной страны не обходится без этой процедуры. Бесценен этот метод и для детской онкологии: он моментально выявляет опухолевые и кистозные образования. А педиатры США ввели это обследование в список обязательных - без него просто не ставится диагноз. Этот ход помогает распознать опасные нарушения или склонность к ним как можно раньше. Клиники, проводящие МРТ головного мозга, спасают здоровье, а часто - и жизнь маленьких пациентов.

Современные томографы устроены так, чтобы процедуру мог пройти ребёнок любого возраста, от грудного малыша до подростка. В отличие от рентгена, метод не несёт в себе лучевой нагрузки на организм и считается совершенно безвредным. Есть плюс и перед УЗИ: магнитно-резонансное исследование показывает заболевания головного и спинного мозга на самой ранней стадии, где ультразвук порой бессилен. И всё это благодаря высокой разрешающей способности. Как видим, есть достаточно аргументов «за» МРТ.

Единственный минус этой диагностики - она довольно дорогостоящая, особенно если применяется контраст (стоимость МРТ головного мозга в Москве - около 5 тыс. рублей). Конечно, полная уверенность в том, что сделано всё возможное для здоровья ребёнка, стоит любых денег. Но всё же не хочется, чтобы процедура сильно ударила по семейному бюджету. Где найти клинику с самой демократичной ценовой политикой, ближайшую к дому? И как сделать это побыстрее, ведь время дорого? Все клиники, проводящие МРТ головного мозга, представлены на сайте https://mrt-kliniki.ru/clinics/mrt-golovnogo-mozga/. Сортируйте их по цене, расположению, наличию скидок, и выберите самый доступный вариант.

Как подготовить ребёнка к обследованию?

Старшим детям нетрудно объяснить, зачем нужна томография и как она проводится. Но ребёнок детсадовского возраста вряд ли вылежит 30 минут неподвижно. А ведь при резком движении обследование придётся начинать заново. Как быть? Врачи рекомендуют несколько способов психологической подготовки детей к процедуре:

представьте поход в диагностический кабинет как увлекательное приключение. Сам томограф можно назвать огромным фотоаппаратом или добрым роботом. Девочке можно сказать, что робот хочет подружиться с ней и стать таким же умным, как она. Для этого он просит разрешения посмотреть, как возникают её мысли. А поскольку робот видит только спокойные, медленные размышления, а резких мыслей и движений боится, во время знакомства с ним нужно лежать, не двигаясь и думать о чём-то хорошем. Мальчику можно представить процедуру как подготовку к полёту в космос. Проходят испытание только те кандидаты, которые не поворачиваются и не дёргаются. Таких выносливых и спокойных мальчиков записывают в будущие космонавты. Перед этим посмотрите вместе фильм об освоении космоса. Скажите, что ему выпал редкий шанс, о котором мечтают даже взрослые (пусть это подтвердят ваши близкие и друзья). Но для путешествия в космолёте выбрали именно его, так как он самый способный мальчик;

подробно опишите ребёнку будущую процедуру, чтобы в ней не было ничего неизвестного. Скажите ему имя врача, обязательно охарактеризуйте его как доброго дядю или тётю. Покажите малышу видео, где показана работа томографа и поведение пациента;

предупредите ребёнка о гудении и щелчках, которые он услышит при работе томографа. Ведь именно необычных звуков дети пугаются больше всего. Сравните этот шум с работой известной ему бытовой техники: блендера, вытяжки, пылесоса;

скажите, что мама или папа будут рядом, чтобы ребёнок чувствовал ваше присутствие. Объясните, что в кабинете будет радиосвязь для переговоров с доктором. Так ребёнок не испугается, оказавшись в одиночестве.

Практика показывает: благодаря предварительной подготовке и обыгрыванию ситуации дети идут в диагностический кабинет охотнее, не боятся и не плачут. Что же касается грудных младенцев - для проведения МРТ необходимо, чтобы они спали. Только в этом случае ребёнок будет неподвижен (для полной уверенности в этом его головка дополнительно фиксируется специальными ремешками). Врачи дают мамам грудничков такие советы:

желательно, чтобы перед посещением диагностического кабинета ребёнок не спал 5-6 часов;

за 3 часа до обследования рекомендуется не кормить малыша;

придя в клинику, надо постараться укачать ребёнка, чтобы он заснул.

Если, несмотря на все усилия, малыш не заснул, - допускается проведение МРТ мозга под наркозом, доза которого соответствует возрасту. Это делается с письменного согласия взрослого.