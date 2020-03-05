Народные приметы на 6 марта подскажут, будет ли весна теплой

Народные приметы на 6 марта помогут узнать, будет ли весна теплой.

Несколько столетий назад люди верили в то, что южный ветер, наблюдающийся в шестой день первого месяца весны, является предвестником теплой погоды с дождями. Северный ветер 6 марта свидетельствует о том, что до конца мая будет иметь место низкая температура воздуха.

Метели и снегопады в этот день народные приметы не советуют воспринимать в качестве предвестников последующего продолжения зимы. Даже данные погодные условия не отменяют приход весны.

Быстрое наступление весенней погоды в былые времена было принято считать предвестником ранней осени.

Народные приметы не советуют 6 марта употреблять спиртное, поскольку последствия могут быть крайне негативными.