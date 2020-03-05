«Ростелеком» обеспечил 57 сёл Республики Мордовия бесплатным Wi-Fi

В прошлом году «Ростелеком» построил более 1400 км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в рамках федеральной программы устранения цифрового неравенства (УЦН). Возможность бесплатно выходить в сеть получили более 160 тысяч жителей 57 сёл в Большеберезниковском, Ковылкинском, Зубово-Полянском, Ичалковском, Лямбирском и Ромодановском районах.

Сергей Толстограев, директор филиала в Республике Мордовия ПАО «Ростелеком»:

«Благодаря проекту УЦН сельчане могут наравне с горожанами пользоваться порталом госуслуг, записываться к врачу с помощью электронной регистратуры, оплачивать счета онлайн, использовать образовательные интернет-ресурсы. К новой инфраструктуре связи имеют возможность подключиться социальные и коммерческие организации».

В прошлом году сельчане воспользовались точками Wi-Fi более 266 тысяч раз, провели в сети около 82 часов и израсходовали семь терабайт трафика. Самые активные интернет-пользователи проживают в Пермееве, Кергудах и Вечкусах Ичалковского района, в Лопатине и Чекаевском Лямбирского района.

Всего по программе УЦН «Ростелеком» подключил 188 точек Wi-Fi. До конца этого года они заработают еще в 14 сёлах республики.

Подробную информацию об услуге можно узнать на сайте компании http://mordoviya.rt.ru/homeinternet/wifi в разделе «Wi-Fi в сельской местности» и по бесплатному номеру 8 800 301 00 35.