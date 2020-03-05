Встраиваемые светодиодные светильники

Поводом для появления светильников нового типа, наверное, сначала была эстетическая сторона вопроса, и только затем практическая. На ровных поверхностях подвесных или натяжных потолков подвесные осветительные приборы смотрелись чужеродным пятном. И конструкторы очень быстро нашли решение, создав встраиваемый светильник.

Дальше расширение ассортимента пошло быстро. Круглые и квадратные точечные светильники для бытовых помещений, мощные панели для потолков Армстронг и Грильятто. Сегодня количество моделей встраиваемых осветительных приборов подсчитать трудно. Сотни моделей собраны только в одном каталоге https://tdnlko.ru/.

Только ли эстетическая составляющая повлияла на быстро выросшую популярность встраиваемых приборов? Конечно же, нет. Все дело в источниках света, которые в них используются, и в некоторых особенностях конструкции.

Особенности встраиваемых светильников

У светодиодов очень большая энергоэффективность. По сравнению с люминесцентными или лампами накаливания, потребление снижается соответственно в 1,5-5(8) раз при одинаковом уровне энергопотребления. Значит, один маленький светильник заменит сразу несколько ламп другого типа. Почему такая большая разница в количестве потребляемой энергии? Вся электроэнергия в этом источнике света идет на выработку света, а не нагрев. Сравните с лампами накаливания, где до 80% потребляемого электричества уходит на нагревание.

У встраиваемых светильников этого типа очень большой гарантийный срок непрерывной работы. У самых малых по мощности плоских приборов под потолки Армстронг – 30 тысяч часов, а у мощных приборов – не менее 50 тысяч гарантированных часов. Сравним с 1 тысячей у ламп накаливания и 10 тыс. часов у люминесцентных. При этом у люминесцентных ограничено количество включений, до 2 тысяч (около 5 включений за день) и интенсивность светового потока к концу срока службы снижается до 60% от первоначального.

Третий аргумент в пользу светодиодов – это качество светопередачи. Из предлагаемых производителями 5 разных оттенков освещения можно выбрать свой, наиболее приятный для глаз. Но ни при одном оттенке нет такого искажения цвета предметов, как при холодном свечении люминесцентной лампы или желтом цвете лампы накаливания. Коэффициент цветопередачи у светодиодов начинается с R 80 и выше, до 100.

Именно поэтому встраиваемые светодиодные светильники сегодня можно встретить повсеместно: от огромных торговых залов в ТЦ, офисных кабинетов, помещений учебных и лечебных учреждений, до обычных городских квартир.