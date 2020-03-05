Как обставить маленькую приемную в офисе

Приемная — важное место в офисе, так как именно сюда впервые попадают люди, которые приходят в компанию, именно по этому помещению у них складывается первое впечатление о бизнесе, которое влияет на дальнейший успех сотрудничества.

Но в современном мире, когда офисные площади достаточно дорогие, многие руководители стремятся сэкономить на аренде и выбирают компактные приемные. Как сделать такую комнату стильной, комфортной и уютной? Об этом и пойдет речь в данной статье.

Минимальная площадь

В приемной, как правило, работает секретарь, кроме того, туда постоянно заходят люди. По закону минимальная площадь рабочего места — 4,5 квадратных метра, но этого недостаточно для того, чтобы помещение было комфортным.

Разумно исходить из такого расчета: так как в помещении постоянно присутствует один человек, и регулярно заходит как минимум еще один, то минимально необходимая площадь — 9 квадратных метров. Если офис-менеджера два — то еще больше!

Выбор мебели

В любой приемной можно выделить две части:

рабочее место секретаря;

зона ожидания для гостей.

Для организации рабочего места офис-менеджера обычно используют стойку-ресепшн, с одной стороны которой есть стол, а другая располагается на высоте груди стоящего человека. Кроме того, за спиной сотрудника нередко размещаются стеллажи для документов.

При выборе мебели для этой части приемной важно соблюдать баланс между комфортом и компактностью.

Немного сложнее в маленьких приемных обстоят дела с организацией зоны ожидания. В ней традиционно размещают диван, кресла и журнальный столик. От последнего в маленьком помещении можно отказаться, заменив его на небольшую полку с журналами или книгами.

Для организации сидячих мест удобнее всего использовать небольшие диваны, рассчитанные на двоих, узнать о них подробнее вы можете на этой странице http://ofis812.ru/articles/2xmestnye_ofisnye_divany/.

Еще один вариант — два кресла, но они занимают больше площади, чем двухместный диван.

Кроме того, вы можете использовать модульную мебель. Она дает большую вариативность: вы получаете возможность комбинировать отдельные блоки, соединять или разъединять их, создавая оптимальный и подходящий для этой минуты вариант. Если вас заинтересовала такая мебель, можете ознакомится с ней на данном сайте http://ofis812.ru/articles/modulnye_divany/.

Кроме того, при обустройстве небольшой приемной очень важно помнить про обилие света и воздуха, а также неукоснительную чистоту в помещении.