Эксперты предсказали сокращение рынка пиратского видео в РФ более чем на четверть

Пиратский видеоконтент не только ставит рекорды по просмотрам в Рунете, но и приносит его распространителям немалую прибыль. Но по предварительным оценкам прошедшего года эксперты могут говорить о значительном сокращении рынка пиратской видеопродукции в РФ.

Специалисты Group-IB произвели подсчеты прибыли данного сегмента незаконного бизнеса за 2019 год. Примерная сумма нелегального дохода составила порядка 63,5 млн. долларов. По сравнению с 2018 годом уровень прибыли снизился на 27%. Приблизительно столько же (62 млн.) принес «пиратам» 2016 год. Подобное падение рынка за последние пять лет зафиксировано впервые. В 2018 году киберпреступникам удалось заработать 87 млн. долларов, увеличив прибыль на 2,3%. Доход за 2017 год по сравнению с 2016-ым вырос на 21% и составлял 85 млн. Еще больший скачек отмечался в 2016. Если за 2015 год доход нелегального рынка составлял 32 млн., то в следующем году он увеличился практически вдвое и составил 62 млн.

Результат, которого удалось добиться сегодня, по мнению экспертов международной компании по предотвращению и борьбе с киберпреступностью, обусловлен сразу несколькими факторами:

изменением и совершенствованием антипиратского законодательства;

блокировкой пиратских ресурсов сразу после обнаружения до начала судебных разбирательств;

активным противостоянием деятельности нелегальных букмекерских контор и казино с выводом денег;

ликвидацией монополиста рынка пиратского видеоконтента – CDN-сети Moonwalk, завершившего свою работу в октябре 2019.

За 2019 год правообладателям удалось пополнить реестр нарушителей авторских прав более чем 600 ссылками.

Бесплатные, но незаконные онлайн-кинотеатры пользуются спросом у россиян. Это лишний раз подтверждается возрастанием числа запросов на 0,06% за прошедший год. Их число, по оценкам специалистов, достигло 10,4 млрд. Посещаемость ресурсов с пиратским видеоконтентом прямо влияет на заработок их владельцев. В среднем в месяц показ рекламы разрешает крупным сайтам заработать до 10 тыс. долларов.

Усовершенствованное антипиратское законодательство позволяет при наличии решения Мосгорсуда блокировать любые ресурсы, распространяющие контент с нарушением авторских прав. Исключение составляют фотостоки. Помимо основных пиратских ресурсов блокировке подлежат и их зеркала.

Вскоре антипиратское законодательство может получить новые изменения. Напомним, что действующие правила были установлены в ходе меморандума о совместной борьбе с пиратством между компаниями Яндекс, Рамблер, Майл.ру Груп и правообладателями.