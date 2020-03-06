«Ростелеком» охватил оптикой 15 районов Мордовии

В прошлом году «Ростелеком» построил около 200 км оптических линий связи в 15 районах Республики Мордовия. Возможность подключить скоростной интернет и современные цифровые сервисы компании получили жители 11 200 частных домов.

Сергей Толстограев, директор филиала в Республике Мордовия ПАО «Ростелеком»:

«Для подключения частных домовладений к сети передачи данных мы установили свыше 500 опор, смонтировали 10 тысяч линейных портов. В этом году продолжим строить оптические сети в районах республики. Доступ к цифровым сервисам получат более 13 тысяч сельчан».

Новая инфраструктура связи построена по технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network – гигабитная пассивная оптическая сеть), обеспечивающей высокую скорость передачи данных. Жители частных домов могут подключить интернет на скорости до 200 Мбит/с и интерактивное телевидение Wink. Полноценная сеть Wi-Fi с покрытием по всему дому позволит пользователям услуг компании смотреть 200 телеканалов, тысячи фильмов и сериалов на экранах смартфонов, планшетов, телевизоров и ноутбуков. К одной учетной записи интерактивного ТВ можно присоединить до пяти устройств.

С помощью системы «Умный дом» от «Ростелекома» жителям частного сектора станет проще контролировать обстановку в доме. Датчики движения, открытия дверей и окон, протечки и задымления оповестят жильцов о непредвиденной ситуации.

Получить подробную информацию об услугах можно в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома», на сайте компании www.company.rt.ru или по бесплатному телефону 8 800 1000 800.