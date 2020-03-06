В Саранске пожар едва не уничтожил квартиру

В Саранске произошло возгорание квартиры.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС вечером 5 марта. Огонь вспыхнул в одной из квартир жилого дома №41, корп. 2, расположенного по адресу – улица Косарева.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь повредил мебель и внутреннюю отделку квартиры на площади 25 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Ковылкинском районе пожар уничтожил жилой дом.

Источник: 13.mchs.gov.ru