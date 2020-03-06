ВТБ открыл в Саранске обновленный офис

5 марта в Саранске состоялось торжественное открытие обновленного офиса ВТБ. В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства – министр промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия Александр Седов и управляющий банка в регионе Сергей Шишикин.

Новое универсальное отделение, усовершенствовано с учетом всех необходимых условий для комфортного обслуживания как физических, так и юридических лиц.

Частным клиентам банка здесь доступны оформление кредитных продуктов, открытие счетов и вкладов, выпуск карт, платежи и переводы, валютно-обменные операции. Представители бизнеса также смогут воспользоваться широким перечнем услуг, в числе которых кредитование, гарантийное обеспечение, управление рублевыми и валютными ресурсами, расчётно-кассовое и зарплатное обслуживание, а также выпуск корпоративных карт.

В обновленном офисе открыто обслуживание клиентов премиального сегмента «ВТБ Привилегия», для которых оборудована специальная зона.

На территории отделения установлено шесть устройств самообслуживания, четыре из которых находятся в круглосуточном доступе.

Выступая на открытии, Сергей Шишикин отметил: «Универсальность и комфорт – основа концепции наших офисов. Обновленное отделение, которое сегодня мы открываем в столице Мордовии, полностью соответствует современным стандартам обслуживания различных категорий клиентов – от частных, включая сегмент «Привилегия», до предприятий и организаций республики, для которых здесь представлен широкий спектр продуктов и услуг банка. Кроме того, объединив на одной площадке все основные направления бизнеса и ключевых специалистов, мы рассчитываем повысить эффективность взаимодействия подразделений для более качественного и оперативного решения задач наших клиентов. Надеемся, что они по достоинству оценят такой подход».

Универсальное отделение расположено на пр-т Ленина, 19.