В Мордовии прошел республиканский турнир по греко-римской борьбе, самбо и дзюдо среди юношей

В манежном зале СК «Мордовия» 5 марта прошел республиканский турнир по греко-римской борьбе среди юношей 2007-2008 годов рождения, самбо и дзюдо среди юношей 2008-2009 годов рождения.

В торжественном открытии состязаний приняли участие министр внутренних дел Мордовии Борис Шейнкин, а также руководители правоохранительного блока, надзорных органов.

Борис Шейнкин отметил, что для каждого, кто носит погоны, спорт занимает одно из главных мест, поскольку навыки, приобретенные на тренировках и соревнованиях, помогают в совершенствовании своего профессионального мастерства, развитии необходимых физических и психологических качеств, укреплении чувства товарищества и ответственности за общее дело.

Руководство Мордовии уделяет повышенное внимание спорту. В регионе имеются все возможности для того, чтобы с малых лет жители республики могли выбрать для себя понравившийся вид спорта и заниматься им как на любительском уровне, так и профессионально.

Также читайте о том, что в Саранске сотрудницы полиции приняли участие в первенстве по служебному троеборью.

Источник: 13.мвд.рф