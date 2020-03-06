Народные приметы на 7 марта подскажут, будет ли грядущее лето дождливым

Народные приметы на 7 марта помогут определить, какие перспективы скорого прихода оттепели имеют место, а также подскажут, как часто летом будут идти дожди.

В былые времена в народной среде было принято доверять примете метеорологического характера, согласной которой воркующие голуби и садящиеся на гнезда синицы в седьмой день первого месяца весны являются предвестниками скорого потепления. Также об изменении метеорологической обстановки в лучшую сторону в этот день свидетельствует золотистый или светло-розовый рассвет.

Наличие тумана 7 марта народные приметы называют верным признаком того, что в период с июня по август будут часто идти дожди.

В былые времена в седьмой день весны люди старались посадить капусту, веря в то, что данное действие в будущем обеспечит хороший урожай.