В Торбеевском районе горел жилой дом

В Торбеевском районе произошло возгорание жилого дома.

Утром 8 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории села Никольское. На улице Первомайской загорелся жилой дом №23.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия пока что не поступала.

Пламя повредило постройку на площади 25 квадратных метров.

В настоящее время специалисты занимаются выяснением причины возгорания жилого дома.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о том, что в Большеберезниковском районе произошел пожар, который уничтожил жилой дом.

Источник: 13.mchs.gov.ru