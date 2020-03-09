В Торбеевском районе горел жилой дом

В Торбеевском районе произошло возгорание жилого дома.
Утром 8 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории села Никольское. На улице Первомайской загорелся жилой дом №23.
Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия пока что не поступала.
Пламя повредило постройку на площади 25 квадратных метров.
В настоящее время специалисты занимаются выяснением причины возгорания жилого дома.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Ранее сообщалось о том, что в Большеберезниковском районе произошел пожар, который уничтожил жилой дом.
Источник: 13.mchs.gov.ru