В Саранске 2-летняя девочка получила ожоги в детском саду

В одном из детских садов Саранска ребенок получил ожоги.

Указанный инцидент произошел на днях в одном из детских садов Саранска. Из-за отсутствия должного присмотра со стороны педагогов и нянечек 2-летняя воспитанница дошкольного учреждения во время обеда обварила руку кипятком. Сотрудники детского сада не стали обращаться за помощью к медикам.

Спустя некоторое время родители девочки, узнав о случившемся, отвезли её к врачам. У ребенка был диагностирован ожог второй степени.

По информации «Известий Мордовии».

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