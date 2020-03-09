Народные приметы на 10 марта подскажут, какая погода будет в апреле

Народные приметы на 10 марта помогут определить, какая метеорологическая обстановка будет наблюдаться в середине апреля.

Несколько столетий назад в народной среде считалось достоверным так называемое синоптическое поверье, согласно которому снег, выпавший в десятый день первого месяца весны, является признаком того, что в середине апреля будут часто идти дожди, а температурные показатели будут находиться ниже нормы, предусмотренной для данного времени года.

Каркающие 10 марта вороны предвещают холодное и дождливое лето, а грачи, вьющие гнезда в этот день, являются предвестниками того, что в ближайшее время установится стабильно теплая погода.

Народные приметы не рекомендуют спать днём 10 марта, чтобы не заболеть лихорадкой.