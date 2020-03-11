Что нужно знать про брендбук?

Правильно разработанный бренд это залог успеха в любом бизнесе. От грамотной маркетинговой стратегии зависит, то как люди будут воспринимать продаваемый товар или услуги.

К его элементам относятся:

Логотип. Своеобразный герб компании, помещаемый на продукцию и в рекламу;

Слоганы. Фразы, которые будут сопровождать деятельность на рынке. От правильно подобранных слов зависит расположение людей;

Фирменный стиль. С помощью правильного дизайна можно привлечь внимание целевой аудитории, а вместе с ним и прибыль;

Свойства. Характеристики и качество продаваемых вещей или услуг напрямую влияют на отношение потребителя. Сарафанное радио всегда работало на ура, поэтому информация о положительных или отрицательных свойствах разносится быстро.

Немаловажным является правильное взаимодействие всех элементов. Сотрудники компании должны умело ориентировать в них, чтобы работать эффективно.

Что такое брендбук

Так называется официальный документ организации, в котором подробно прописаны правила использования элементов брендинга. В целом, там находятся данные об:

Фирменном стиле. Согласование нужно для корректного использования элементов имиджа;

Позиционирование. Предпринимателю важно знать, какое место среди конкурентов занимает его дело, чтобы контролировать ход дел;

Целевой аудитории. Сложно придумывать предложения, если не понятно для кого;

Концепции. Сотрудники обязаны знать суть компании, в которой они работают;

Продвижении. Стоит иметь четкий план покорения новых высот.

Заказать брендбук станет отличной идеей для любого бизнеса. Эта инструкция поможет лучше контролировать работу фирмы, и заниматься качественным маркетингом.

Также он решит проблему с персоналом. Наличие такой книжки, позволит новым работникам лучше адаптироваться в компании.

Дизайнерам будет куда проще выполнять свою работу, если все части фирменного стиля, такие цветовая палитра, символы и прочее, будут подробно описаны в одном документе.

Немаловажную роль такая книга играет в партнерских отношениях. Она позволит владельцам других компаний сформировать единое мнение о вас, и понять, готовы ли они сотрудничать в совместных проектах.

Помощь профессионала

Создание брендбука это ответственный шаг, который стоит доверить опытному человеку. Наше брендинг агентство оказывает услуги уже много лет, и имеет много довольных клиентов. Чтобы знать точно, вы может узнать стоимость разработки брендбука сразу.