Что нужно знать про брендбук?
Правильно разработанный бренд это залог успеха в любом бизнесе. От грамотной маркетинговой стратегии зависит, то как люди будут воспринимать продаваемый товар или услуги.
К его элементам относятся:
Немаловажным является правильное взаимодействие всех элементов. Сотрудники компании должны умело ориентировать в них, чтобы работать эффективно.
Так называется официальный документ организации, в котором подробно прописаны правила использования элементов брендинга. В целом, там находятся данные об:
Заказать брендбук станет отличной идеей для любого бизнеса. Эта инструкция поможет лучше контролировать работу фирмы, и заниматься качественным маркетингом.
Также он решит проблему с персоналом. Наличие такой книжки, позволит новым работникам лучше адаптироваться в компании.
Дизайнерам будет куда проще выполнять свою работу, если все части фирменного стиля, такие цветовая палитра, символы и прочее, будут подробно описаны в одном документе.
Немаловажную роль такая книга играет в партнерских отношениях. Она позволит владельцам других компаний сформировать единое мнение о вас, и понять, готовы ли они сотрудничать в совместных проектах.
Создание брендбука это ответственный шаг, который стоит доверить опытному человеку. Наше брендинг агентство оказывает услуги уже много лет, и имеет много довольных клиентов. Чтобы знать точно, вы может узнать стоимость разработки брендбука сразу.