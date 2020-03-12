«Ростелеком» делает небо над столицей Мордовии чище

«Ростелеком» завершил в Республике Мордовия первый этап федеральной программы «Чистое небо», которая направлена на перенос воздушных линий связи в кабельную канализацию. По согласованию с администрацией города и операторами связи компания демонтировала в Саранске 7 км оптоволоконных линий и разместила их в подземных сооружениях на улицах Коммунистической, Гагарина, Ульянова и Осипенко.

Андрей Опарин, заместитель директора филиала в Республике Мордовия ПАО «Ростелеком» — технический директор:

«Благодаря программе "Чистое небо" улучшился эстетический облик центральной и юго-западной частей столицы республики. Размещение линий связи под землей значительно увеличивает срок их службы. Они находятся под постоянным контролем технических служб и надежно защищены от внешних воздействий».

«Ростелеком» предлагает операторам не только собственные подземные коммуникации, компания готова провести проектно-изыскательские работы и выполнить демонтаж воздушных линий, а при необходимости оказать услуги по их дальнейшему обслуживанию.

Тарифы «Ростелекома» на предоставление места операторам в кабельной канализации рассчитываются на основании требований постановления Правительства РФ № 1284 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи» от 29 ноября 2014 года. Их повышение происходит не чаще раза в год, в то время как владельцы опор могут применять иные подходы к тарифной политике.

В этом году воздушные линии связи будут демонтированы в центре Саранска на улицах Л. Толстого, Полежаева, Пролетарской, Коммунистической и на проспекте Ленина.