Житель Саранска пытался перебросить на территорию колонии запрещенные предметы

В исправительной колонии №11 УФСИН РФ по Мордовии была предотвращена попытка доставки запрещенных предметов.

Сотрудники указанного исправительного учреждения на территории, прилегающей к колонии, при попытке переброса задержали жителя Саранска. У данного гражданина были изъяты три свертка, в которых находились 8 мобильных телефонов, зарядные устройства к ним и 5 сим-карт.

В отношении жителя Саранска был составлен протокол об административном правонарушении.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su