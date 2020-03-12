Житель Саранска пытался перебросить на территорию колонии запрещенные предметы

В исправительной колонии №11 УФСИН РФ по Мордовии была предотвращена попытка доставки запрещенных предметов.
Сотрудники указанного исправительного учреждения на территории, прилегающей к колонии, при попытке переброса задержали жителя Саранска. У данного гражданина были изъяты три свертка, в которых находились 8 мобильных телефонов, зарядные устройства к ним и 5 сим-карт.
В отношении жителя Саранска был составлен протокол об административном правонарушении.
По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.
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Источник: 13.fsin.su