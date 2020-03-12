Народные приметы на 13 марта подскажут, будет ли летом хорошая погода

Народные приметы на 13 марта помогут узнать, какие метеорологические условия будут наблюдаться грядущим летом.

Несколько столетий назад люди, которые на постоянной основе следили за погодой и определяли основные закономерности её изменения, пришли к выводу о том, что дождь в тринадцатый день первого месяца весны является верным признаком того, что в период с июня по август будет иметь место максимально комфортная метеорологическая обстановка без частых осадков и холодов.

Также в былые времена считалось, что снег, растаявший до 13 марта, является своего рода гарантией, что больше зимних дней текущей весной не будет.

Звонкую капель в этот день народные приметы называют признаком того, что будет иметь место хороший урожай.