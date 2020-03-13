В УФСИН РФ по Мордовии определили лучшую женскую команду по мини-футболу

В лечебном исправительном учреждении №19 УФСИН РФ по Мордовии состоялся товарищеский матч по мини-футболу между двумя женскими командами.

За право называться лучшей соревновались команды под названием «Штаб» и «Охрана».

Матч выдался очень захватывающим и напряженным, на поле царила живая атмосфера, яркие эмоции, волнение.

По итогам матча команда «Охрана» со счетом 9:3 одержала победу.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН России по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su