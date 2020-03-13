В Мордовии вырос уровень преступности

В Мордовии с начала текущего года вырос уровень преступности.

На протяжении двух первых месяцев нынешнего года на территории республики было зафиксировано 1804 противоправных деяния. Данный уровень преступности на 23,7% превышает те показатели, которые имели место годом ранее.

Наибольшее число преступлений было зарегистрировано в районах Саранска (Ленинский – 360, Октябрьский – 358, Пролетарский –243), а также в Рузаевском районе (145).

Меньше всего противозаконных действия было совершено в Большеигнатовском (7), Теньгушевском (8) и Кадошкинском (10) районах.

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Источник: prokrm.ru