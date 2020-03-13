Народные приметы на 14 марта подскажут, какая погода продержится до конца весны

Народные приметы на 14 марта помогут определить, какая метеорологическая обстановка будет наблюдаться до конца весны.

Несколько столетий назад люди доверяли поверью, которое гласит, что солнечный и теплый четырнадцатый день марта является верным признаком того, что аналогичная погода продержится до конца весны. Наличие ветра в этот день народные приметы называют предвестником того, что летом будут часто идти дожди.

В былые времена крестьяне радовались дождю 14 марта, поскольку верили, что выпадение данных осадков в этот день предвещает хороший урожай.

Также народные приметы гласят, что ласточки, замеченные в четырнадцатый день марта, свидетельствуют об окончательном приходе весны.