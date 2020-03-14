Народные приметы на 15 марта подскажут, будет ли грядущее лето теплым

Народные приметы на 15 марта помогут определить, будет ли грядущим летом наблюдаться теплая погода.

В былые времена в народной среде сформировалось доверительное отношение к поверью, которое гласит, что наличие теплого ветра в пятнадцатый день первого месяца весны является предвестником того, что грядущее лето будет теплым, но также будет отличаться частым выпадением осадков в виде дождя. Холодный ветер со снегом в этот день народные приметы называют сигналом о том, что в период с июня по август будет наблюдаться низкая для данного времени года температура воздуха.

Также стоит отметить, что в былые времена снегопады, наблюдающиеся 15 марта, трактовались в качестве предвестника хорошего урожая.

Народные приметы советуют в этот день купить герань и поставить её на подоконник, чтобы задобрить домового.