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Народные приметы на 15 марта подскажут, будет ли грядущее лето теплым

Народные приметы на 15 марта подскажут, будет ли грядущее лето теплым

Народные приметы на 15 марта помогут определить, будет ли грядущим летом наблюдаться теплая погода.

В былые времена в народной среде сформировалось доверительное отношение к поверью, которое гласит, что наличие теплого ветра в пятнадцатый день первого месяца весны является предвестником того, что грядущее лето будет теплым, но также будет отличаться частым выпадением осадков в виде дождя. Холодный ветер со снегом в этот день народные приметы называют сигналом о том, что в период с июня по август будет наблюдаться низкая для данного времени года температура воздуха.

Также стоит отметить, что в былые времена снегопады, наблюдающиеся 15 марта, трактовались в качестве предвестника хорошего урожая.

Народные приметы советуют в этот день купить герань и поставить её на подоконник, чтобы задобрить домового.