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Народные приметы на 16 марта подскажут, будет ли грядущее лето дождливым

Народные приметы на 16 марта подскажут, будет ли грядущее лето дождливым

Народные приметы на 16 марта помогут узнать, как часто грядущим летом будут идти дожди.

Несколько столетий назад люди, которые на постоянной основе следили за погодой и выявляли закономерности изменения метеорологической обстановки, сформулировали своего рода синоптическое правило, гласящее, что активно тающий снег в шестнадцатый день весны предвещает дождливое лето.

Прилетевших до 16 марта скворцов народные приметы называют предвестниками хорошего урожая. Весело щебечущие синицы в этот день воспринимались в былые времена в качестве своего рода сигнала о скором потеплении.

Народные приметы, касающиеся 16 марта, запрещают после захода солнца давать и брать деньги в долг. Считалось, что нарушение данного предписания приведет к тому, что человек целый год будет в долгах.