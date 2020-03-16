Последние новости тенниса

В этой статье наши журналисты подобрали для Вас самые свежие новости рубрики “Теннис”. Читайте в этом выпуске новостей большого тенниса Украины и мира: первая ракетка Украины Элина Свитолина выиграла первый матч на турнире международной серии в Хуакине; Дарья Снигур уступила первой ракетке турнира в Каире; как распределились сборные по итогам жеребьевки Финала Кубка Федерации.

Большой теннис - Свитолина выиграла первый матч в Хуакине

Элина Свитолина, которая сейчас занимает 4-е место в мировом рейтинге, победила теннисистку из Нидерландов Бибиану Схофс (№195 WTA). Напомним, что матч прошел на турнире международной серии в Хуакине (Таиланд).

Силы были слишком неравными, а итог игры - предсказуем. В первом сете Свитолина играла очень собранно, и быстро одолела соперницу. В четвертом гейме у голландки появился шанс затянуть матч, однако она так и не реализовала двойной брейкпоинт. Свитолина закончила первый сет всего за 30 минут благодаря двум удачным брейкам. Счет - 6:2.

Во второй партии Элина откровенно расслабилась, так как почувствовала свое полное превосходство. Первая подача не удалась, затем последовали двойные ошибки. Схофс реализовала два брейка, Свитолина ответила тремя. Итог второго сета - 6:4.

Свитолиной нужно очень постараться выйти в полуфинал турнира, иначе она потеряет свое четвертое место в WTA. Если она выиграет второй матч, то попадет в четвертьфинал. Там украинку ожидает матч против восьмой сеянной - японской теннисистки Нао Хибино. Затем - противостояние с австралийкой Сторм Сандерс (№319 WTA).

Ранее в новостях большого тенниса sportarena.com/tennis сообщили, что Элина Свитолина проиграла в парном разряде в дуэте с Кван Яу Нг из Гонконга.

Теннис Украины: Снигур проиграла Аранчи Рус на турнире в Каире.

17-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур (№227 WTA) вылетела с турнира ITF в Каире (призовой фонд - 100 тысяч долларов).

В первом матче украинка вышла на корт против лидера посева - теннисистки из Нидерландов Аранчи Рус (№77 WTA).

Однако первая же игра окончилась для Снигур поражением со счетом 4:6, 3:6. Кстати, на этом же турнире играют Марта Костюк, Леся Цуренко и Анастасия Шошина.

Напомним, что в 2019-м году нидерландка Аранча Рус выиграла 10 25-тысячников ITF и быстро поднялась в ТОП-100 рейтинга WTA.

Ранее Новости тенниса сообщили, что сестры Киченок сыграют на турнире серии Премьер в Санкт-Петербурге.

Свежие новости тенниса: результаты жеребьевки Финала Кубка Федерации

11 февраля (вторник) в столице Венгрии Будапешт прошла жеребьевка Финала Кубка Федерации. 12 команд распределились по 4-м группам следующим образом:

Группа А:

Франция.

Россия.

Венгрия.

Группа В:

Австралия.

Беларусь.

Бельгия.

Группа С:

США.

Испания.

Словакия.

Группа D:

Чехия.

Германия.

Швейцария.

Каждая команда сыграет по одному матчу с двумя другими командами из группы. Каждый матч состоит из 3-х поединков: два одиночных и один парный. Сборные, которые заняли первые места в группах, попадают в полуфинал: А1 сыграет с С1, В1 - с D1.

Игры пройдут 14-19 апреля в Будапеште.