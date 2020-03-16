Народные приметы на 17 марта подскажут, когда наступит настоящая весна

Народные приметы на 17 марта помогут узнать, когда наступит настоящая весна.

Несколько столетий назад люди верили в то, что грачи, которые прилетели в семнадцатый день марта или несколькими днями позже, являются своего рода свидетельством того, что примерно через три недели окончательно установится настоящая весенняя погода.

Солнечная и ясная погода в этот день народными приметами трактуется в качестве предвестника хорошего урожая ягод.

Народные приметы советуют 17 марта обуть новую обувь, чтобы не беспокоила боль в области шеи, но никоим образом не объясняют причины данной взаимосвязи. Также не рекомендуется в этот день совершать крупные покупки, поскольку они принесут сплошное огорчение.