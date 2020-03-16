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Народные приметы на 17 марта подскажут, когда наступит настоящая весна

Народные приметы на 17 марта подскажут, когда наступит настоящая весна

Народные приметы на 17 марта помогут узнать, когда наступит настоящая весна.

Несколько столетий назад люди верили в то, что грачи, которые прилетели в семнадцатый день марта или несколькими днями позже, являются своего рода свидетельством того, что примерно через три недели окончательно установится настоящая весенняя погода.

Солнечная и ясная погода в этот день народными приметами трактуется в качестве предвестника хорошего урожая ягод.

Народные приметы советуют 17 марта обуть новую обувь, чтобы не беспокоила боль в области шеи, но никоим образом не объясняют причины данной взаимосвязи. Также не рекомендуется в этот день совершать крупные покупки, поскольку они принесут сплошное огорчение.  