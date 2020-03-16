Реализация в Мордовии национальных проектов, предложенных Президентом России Владимиром Путиным

В своем Послании Глава Мордовии Владимир Волков обозначил задачи для строительной отрасли, отметив, что прошлый год был непростым, тем не менее, намеченная программа выполнена.

«Помните, как многие высказывали сомнения о том, что будут делать наши строители, когда закончится чемпионат мира по футболу? Вот я сейчас назову цифры. Общий объем работ составил 23,6 миллиардов рублей. Построено 348 тысяч квадратных метров жилья, что на 4,5% больше, чем в прошлом году», – подчеркнул руководитель региона.

В этом году программа будет еще масштабнее. Строителям предстоит выполнить работ на 25 миллиардов рублей, обеспечить ввод более 40 производственных и социальных объектов. Построить 360 тысяч квадратных метров жилья.

Глава РМ отдельно остановился на двух важных задачах, которые предстоит решить в первую очередь: «В каждом районе надо создать специализированные строительные организации. Потому что по нацпроектам нам предстоит работа на многих объектах во всех районах республики. Проектов много, они разноплановые – школы, детские сады, дороги, придомовые территории, капремонт и другие. Построить все из Саранска, только силами крупных строительных организаций, невозможно. И вторая задача. Из-за недостатка квалифицированных специалистов много ПСД в районах подготовлено с ошибками, неграмотно проведен контроль качества работ. А у нас создан ГОСУКС, укомплектованный грамотными кадрами. Задача Минстроя интегрировать его в реализацию всех нацпроектов, в разработку ПСД, контроль и сопровождение проектов в районах».

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.