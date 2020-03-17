«Ростелеком»: на Furore Cup в Саранске танцуют все!

«Ростелеком» выступил партнером международных соревнований по танцевальному спорту Furore Cup в Саранске. Состязания прошли 14 и 15 марта на базе физкультурно-оздоровительного комплекса им. О. Маскаева и спортивного комплекса «Мордовия». Соперничали сильнейшие пары из двух стран мира – Казахстана и Белоруссии, 12 регионов и 20 городов России. Более тысячи спортсменов боролись за медали в 39 номинациях по европейской, латиноамериканской и общей программам.

«Ростелеком» организовал интернет-трансляцию соревнований на ресурсе online.saransk.ru. Прямой эфир посмотрели более полутора тысяч пользователей.





Сергей Толстограев, директор филиала в Республике Мордовия ПАО «Ростелеком»:

«Мы всегда рады оказать содействие организаторам спортивных мероприятий. Интернет-трансляции позволяют значительно увеличить зрительскую аудиторию и повысить интерес к соревнованиям».

Организатором Furore Cup выступила Федерация танцевального спорта Мордовии.

Руслан Морозов, главный тренер Федерации танцевального спорта Мордовии:

«Второй год подряд “Ростелеком” поддерживает наши соревнования и организует онлайн-трансляции для любителей танцевального спорта. Уверен, что прямые эфиры не только повышают интерес к спортивным танцам, но и помогают воспитывать поколение, умеющее ценить прекрасное».