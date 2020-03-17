Реализация в Мордовии национальных проектов, предложенных Президентом России Владимиром Путиным

Дубенский район: Поводимовское сельское поселение участвует в нацпроектах

В.М. Суродеева, глава Поводимовского сельского поселения:

– В своем Послании Госсобранию Глава республики Владимир Волков отметил, что развитию села в Мордовии уделяется большое внимание. Созданию современных комфортных условий для сельской жизни, развитию социальной инфраструктуры, благоустройству будет способствовать программа «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025г.г». При рациональном и эффективном использовании эта программа может обеспечить устойчивое развитие, высокий уровень жизни населения. А это: улучшение жилищных условий граждан сельской местности, молодых семей, развитие водоснабжения,строительство автомобильных дорог к общественно значимым объектам, грантовая поддержка местных инициатив.

Решением многих этих вопросов через участие в национальных проектах уже не один год занимается администрация нашего сельского поселения. И в настоящее время также готовятся проекты и изыскания, чтобы участвовать в нацпроектах. В частности, готовится проект по водоснабжению. Построенныеболее 38 лет назад водопроводные сети и водозаборные узлы пришли в ветхое состояние, требуется полномасштабное их строительство и замена. Поэтому было принято решение принять участие в региональном проекте «Чистая вода».

В поселении с численностью жителей более 2 000 человек нет своего сельского Дома культуры – есть проект, но его пока не включили в план строительства. Также готовится проект на строительство дороги протяженностью 2, 3 км по ул. Школьная и ко всем подъездным путям к соцобъектам поселения.

По программе «Благоустройство сельских территорий на 2018 – 2024 гг.» будет оборудована детская игровая площадка. Также подготовлена заявка на участие в программе «Формирование комфортной городской среды» по дообустройству детской спортивной площадки.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.