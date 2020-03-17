В Торбеевском районе произошел пожар в жилом доме

В Торбеевском районе пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме.
Происшествие произошло утром 16 марта на территории села Козловка. Огонь вспыхнул в жилом доме №12, расположенном по адресу – улица Заречная.
По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.
Огонь повредил потолочное перекрытие на площади 4 кв. м.
Причина происшествия в настоящее время устанавливается специалистами.
Сотрудники МЧС призывают граждан быть осторожными при обращении с огнем.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Также читайте о том, что в Инсаре сгорела заброшенная постройка.
Источник: 13.mchs.gov.ru