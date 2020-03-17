В Торбеевском районе произошел пожар в жилом доме

В Торбеевском районе пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме.

Происшествие произошло утром 16 марта на территории села Козловка. Огонь вспыхнул в жилом доме №12, расположенном по адресу – улица Заречная.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Огонь повредил потолочное перекрытие на площади 4 кв. м.

Причина происшествия в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС призывают граждан быть осторожными при обращении с огнем.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru