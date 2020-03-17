ВТБ на треть нарастил портфель привлеченных средств населения в Мордовии

По итогам 2019 года портфель привлеченных средств физлиц ВТБ в Мордовии увеличился на 36%, до 4 млрд рублей. Всего за отчетный период жители региона разместили в банке порядка 1 млрд рублей, что на 25% больше, чем в 2018 году.

В сегменте кредитования населения также отмечается положительная динамика. Кредитный портфель за предыдущий год вырос на 17%, до 6,1 млрд рублей. Основную долю в нем занимают кредиты наличными – 3,4 млрд рублей (+27% к результату прошлого года) и ипотека – 2,1 млрд (+8%). Всего жителям республики за отчетный период банк выдал более 4,8 тысяч кредитов на общую сумму порядка 2,8 млрд рублей.

Банк продолжает развивать направление зарплатных проектов. За 2019 год ВТБ привлек более 9 тысяч сотрудников предприятий и организаций республики, получающих заработную плату на карту и переводящих ежемесячные зачисления на счет в ВТБ. Это на 21% больше, чем в предыдущем году. Портфель зарплатных карт вырос на 23% и составил на 1 января 22 тысяч штук.

«В прошлом году высокой востребованностью пользовались не только наши кредитные, но и сберегательные продукты, особенно инвестиционные. Объем портфеля в данном сегменте вырос более чем в два раза. По нашим прогнозам, интерес к инвестиционному направлению будет увеличиваться, в том числе за счет развития каналов удаленного доступа. Согласно нашей новой стратегии, к 2022 году без посещения офиса можно будет совершать уже до 100% всех операций», – прокомментировал управляющий ВТБ в Республике Мордовия Сергей Шишикин.