Народные приметы на 18 марта подскажут, будет ли летом теплая погода

Народные приметы на 18 марта помогут определить, какие погодные условия будут наблюдаться на протяжении грядущего лета.

Сохранившиеся до наших дней народные поверья, касающиеся метеорологии, гласят, что ясная и теплая погода в восемнадцатый день весны является верным признаком того, что в период с июня по август будет иметь место максимально комфортная и вполне приемлемая для данного времени года температура воздуха, а ливни и град беспокоить не будут.

Крестьяне, жившие несколько столетий назад, 18 марта вывозили навоз на огород, поскольку верили, что это обеспечит хороший урожай.

Супружеским парам народные поверья советуют провести вечер 18 марта за бокалом вина, чтобы в будущем их взаимоотношения только крепли.