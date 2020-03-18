Какие цветы подарить своей любимой женщине

Когда мужчина выбирает цветы для любимой, он стоит перед особенно трепетным выбором. Хочется подарить именно те цветы, которая она любит, при этом букет должен быть шикарным, роскошным и достойным его любви. Чтобы мужчинам было немного проще, расскажем сегодня, как выбрать самый лучший букет для любимой женщины и где его можно найти. Тем более, что скоро наступит самый главный праздник весны и женственности — 8 марта.

Выбираем цветы

Идеальный вариант подарка для любимой женщины — цветы, которые она любит. Мужчинам нужно быть внимательными, потому что женщины в бытовых разговорах в любом случае хотя бы раз упомянут, какие цветы им нравятся. Также можно понаблюдать, на какие цветы и растения обращает внимание женщина, когда вы вместе выбираете букет ее маме, сестре, подруге. Очень часто ее выбор падает на те цветы, которые ей нравятся самой.

Если она любит эустомы, подарите ей большой букет японских роз. Если девушка предпочитает хризантемы, просто подарите огромную охапку этих замечательных цветов. Но тут есть основная проблема — сезонность. Многие замечательные цветы сложно найти круглогодично. Тюльпаны, нарциссы традиционно мы можем купить весной, хризантемы и астры осенью, эустомы и гладиолусы летом. На прилавках цветочных магазинов цветы продаются сезонно, а вот в доставках можно найти любые растения в любое время года, потому что цветы привозятся с разных концов планеты.

И конечно же, кроме самого типа цветов, важна их свежесть. Букет для любимой должен быть идеально свежим, сочным, чтобы он долго радовал девушку.

Вот основные качества "правильного" букета:

стебли растений зеленые и сочные;

лепестки не опадают и не выглядят вялыми;

все цветы одного размера (если это не композиция из разных типов цветов);

цветовая гамма может быть либо контрастной, либо монохромной, но букет должен выглядеть единой композицией;

минимум украшений.

Не нужно перегружать цветочную композицию фольгой, лентами и прочей атрибутикой. Это все лучше оставить для официальных торжеств, для подарка директору или коллеге. Букет для любимой должен быть романтическим, роскошным, в котором ставка сделана на сами цветы, а не на оформление.

Если вы не знаете, какие цветы любит ваша девушка, либо не можете найти эти цветы, выбирайте розы. Это универсальный вариант, который ни одну женщину не оставит равнодушной. Нет, наверное, ни одной девушки, которая бы не любила розы. Не зря розу называют «королевой цветов». Ваша любимая обязательно оценит роскошь букета, главное, чтобы цветы были крупными, свежими и безукоризненными.

Где найти идеальный букет

Компания FloraQueen поможет вам, если вы не можете определиться с выбором букета. Это компания, которая является экспертом в международной доставке цветов. На стартовой странице сайта есть специальная форма, которая поможет сделать выбор. Вам нужно указать следующие параметры:

город или страна доставки;

дата доставки;

повод;

вид цветов.

Программа предложит вам оптимальные варианты для любого повода: дня рождения, свадьбы, юбилей или для подарка любимой.

При этом доставка может быть организована в более чем 100 стран мира. То есть если вы находитесь далеко от своей любимой женщины, это не повод отказываться от трогательного подарка ей. Закажите цветы и они будут доставлены адресату, где бы вы ни находились. Чтобы букет был свежим, он собирается либо собственной командой флористов компании, либо партнерами по всему миру.

Доставка может быть организована в день заказа по всему миру. Широкая международная сеть флористов помогает обеспечивать оперативную и слаженную работу, чтобы адресаты получали цветы тогда, когда это запланировано заказчиком. Идеально выстроенная система логистики — залог высокого профессионализма.

FloraQueen использует только свежесобранные цветы, выращиваемые в разных странах. То есть пользуясь услугами компании, вы не столкнетесь с ситуацией, когда не можете найти именно те цветы, которые предпочитает ваша любимая. Профессионализм, внимательность к клиентам, стремление к развитию, командная работа, позитивный настрой и инновации — это все ценности FloraQueen, позволяющие компании выполнять свою работу на самом высоком уровне.

Теперь вы знаете, куда обращаться, чтобы сделать сюрприз своей любимой, даже если вы далеко.