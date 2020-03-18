В Саранске произошел пожар в квартире

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание в квартире.

Утром 17 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории Пролетарского района города. Огонь вспыхнул в одной из квартир жилого дома №36, корпус 1, расположенного по адресу – улица Н. Эркая. Пламя повредило кухонный гарнитур на площади 0,5 кв. м.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина рассматриваемого происшествия в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru