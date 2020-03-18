Краснослободский район: в детском саду «Радуга» проводятся профессиональные консультации для родителей

В рамках нацпроекта «Образование» на базе д/с «Радуга» работает консультационный центр оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей. Он является базовой площадкой для Краснослободского, Старошайговского, Ельниковского, Темниковского и Теньгушевского районов.

Центр работает с весны 2019 года. Специалисты оказывают консультационную помощь родителям (законным представителям) как в стенах детского сада, так и по месту жительства получателя услуги, а также в дистанционной форме.

Главная цель проекта – формирование у родителей представлений об этапах развития личности ребенка, оказание им помощи в понимании этого развития, применение полученных знаний в процессе воспитания детей в семье, содействие освоению родителями навыков анализа детских поступков, их мотивации.

Помощь родителям осуществляется на безвозмездной основе.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.