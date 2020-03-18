Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

Народные приметы на 19 марта подскажут, будет ли летом засуха

Народные приметы на 19 марта подскажут, будет ли летом засуха

Народные приметы на 19 марта помогут узнать, будет ли грядущим летом засуха.

В былые времена люди верили в достоверность приметы, которая гласит, что наличие мороза в девятнадцатый день первого месяца весны предвещает засуху в период с июня по август. Лед, который до 19 марта начал тонуть в реках, свидетельствует о плохом урожае.

Если в этот день наблюдается сильный мороз ранним утром, до конца апреля точно не будет тепла.

Также в былые времена существовало поверье, согласно которому заяц, увиденный в девятнадцатый день марта, предвещает снегопады.

Народные приметы разрешают приступать к посевным работам, если до 19 марта появились пролески.   