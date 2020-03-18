Народные приметы на 19 марта подскажут, будет ли летом засуха

Народные приметы на 19 марта помогут узнать, будет ли грядущим летом засуха.

В былые времена люди верили в достоверность приметы, которая гласит, что наличие мороза в девятнадцатый день первого месяца весны предвещает засуху в период с июня по август. Лед, который до 19 марта начал тонуть в реках, свидетельствует о плохом урожае.

Если в этот день наблюдается сильный мороз ранним утром, до конца апреля точно не будет тепла.

Также в былые времена существовало поверье, согласно которому заяц, увиденный в девятнадцатый день марта, предвещает снегопады.

Народные приметы разрешают приступать к посевным работам, если до 19 марта появились пролески.