Казалось бы, мы живем в век высоких технологий, однако люди так и не научились узнавать свое будущее, не прибегая к древним приметам и магическим действиям. Хоть это порой просто необходимо. Особенно возникает потребность заглянуть на некоторое время вперед, когда ожидается наступление какого-либо важного события. При этом присутствуют большие переживания по поводу того, как все пройдет. Тогда люди все так же, как и много столетий назад, обращаются к всевозможным магическим действиям. Одним из популярнейших обрядов, с помощью которого можно прочитать будущее, является гадание на кофе.



Еще несколько веков назад в мир магии пришло удивительное новшество. У некоторых людей появилась способность читать будущее и предсказывать судьбу, используя кофейную гущу. Позже, довольно простой, но эффективный обряд разлетелся по всему миру. Ведь для гадания не нужно особой атрибутики, да и времени оно занимает совершенно немного. При этом можно для начала насладиться ароматным напитком, а потом уже изучить оставшиеся после кофе узоры.

Чтобы предсказать судьбу по кофе, не обязательно обращаться к специалисту в данной сфере. Можно попробовать это сделать самостоятельно, проведя гадание на кофейной гуще онлайн.

Выбор времени для проведения гадания

Выберете подходящее время проведения обряда. Это обязательно должен быть начальный или крайний день цикла Луны.

Если вас что-то сильно беспокоит или вы находитесь в негативном эмоциональном состоянии, лучше отложите проведение гадания.

Также не рекомендуется проводить обряд в воскресенье и в день, когда на улице неспокойная погода.

Выбор гадательных атрибутов

Кофе для этой гадательной практики должен быть только натуральный. Лучше перемолоть зерна самостоятельно. Кружку необходимо выбрать классическую по дизайну, специально предназначенную для приема кофе. Идеально, если она будет чисто белого цвета и изготовлена из фарфора.

Правила гадания

Кофе для гадания обязательно варится в алюминиевой турке. На протяжении минимум пятнадцати минут необходимо не спеша помешивать его. При этом думать исключительно о вопросе, ответ на который вы больше всего желаете получить в процессе гадания.

Закончив приготовление, перелейте напиток в кружку и оставьте еще примерно на десять минут. Затем медленными глотками следует его выпить, удерживая в мыслях то, что тревожит больше всего. После каждого глотка необходимо проводить воображаемый круг кружкой по часовой стрелке.

Когда напиток будет почти выпит (на дне должно остаться чуть-чуть жидкости), нужно в левую руку взять кружку и аккуратно перевернуть ее на блюдце.

Через пять минут, перевернув обратно посуду, можно заметить своеобразные узоры, которые остались на дне и по бокам кружки. Теперь нужно их тщательно изучить. Каждый символ отображает какое-либо событие. Обычно, в зависимости от ситуации человека, они могут быть похожи между собой. Разглядев рисунки, можно соотнести их с вашей жизнью и понять, что вас ждет.

По метериалам сайта Гадалкин Дом.