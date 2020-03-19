Народные приметы на 20 марта подскажут, будет ли лето теплым

Народные приметы на 20 марта помогут определить, какая метеорологическая обстановка будет наблюдаться в период с июня по август.

Несколько веков назад люди узнавали прогноз погоды, ориентируясь на поверья, сформированные в ходе многолетних наблюдений за состоянием окружающей среды. Одно из таких поверий гласит, что летом будет иметь место комфортная метеорологическая погода, отличающаяся теплом, в том случае, если в двадцатый день марта наблюдается южный ветер и высокая температура воздуха.

Холодный вечер 20 марта народные приметы называют предвестником скорых заморозков.

Также в былые времена существовало поверье, согласно которому сон, приснившийся в ночь на 20 марта, сбудется через три года.