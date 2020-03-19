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Народные приметы на 20 марта подскажут, будет ли лето теплым

Народные приметы на 20 марта подскажут, будет ли лето теплым

Народные приметы на 20 марта помогут определить, какая метеорологическая обстановка будет наблюдаться в период с июня по август.

Несколько веков назад люди узнавали прогноз погоды, ориентируясь на поверья, сформированные в ходе многолетних наблюдений за состоянием окружающей среды. Одно из таких поверий гласит, что летом будет иметь место комфортная метеорологическая погода, отличающаяся теплом, в том случае, если в двадцатый день марта наблюдается южный ветер и высокая температура воздуха.

Холодный вечер 20 марта народные приметы называют предвестником скорых заморозков.

Также в былые времена существовало поверье, согласно которому сон, приснившийся в ночь на 20 марта, сбудется через три года.