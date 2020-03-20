Ельниковский район: расширяется сеть безопасных и качественных дорог

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году на территории Ельниковского района будет проведен ремонт 4 км автодороги «с. Ельники - с.Старое Синдорово - а/д «Подъезд к г. Саранску от а/д «Урал» - с. Новодевичье - с. Старотештелимские Выселки».

Конкурс на проведение работ выиграло АО «ЕДСПМК». С организацией заключен контракт. В настоящее время завезен щебень необходимых фракций в количестве 4,5 тысячи тонн. Начать ремонтные работы планируется 1 мая 2020 года. Это первый этап ремонта. Второй запланирован на 2021 год.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.