В Мордовии был задержан мужчина, который находится в федеральном розыске

В Мордовии сотрудниками Росгвардии и полицейскими был задержан мужчина, который находится в федеральном розыске.

В Ичалках 18 марта сотрудники Росгвардии оказали содействие полицейским при задержании 57-летнего мужчины, который был объявлен в федеральный розыск.

Указанный гражданин ранее был осужден по причине того, что не выплачивал алименты. Мужчина был приговорен к тюремному заключению, но к месту отбывания наказания не прибыл, по причине чего представители ФСИН объявили его в розыск.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia