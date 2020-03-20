Ковылкинский район: поликлиника становится «бережливой»

Поликлиника ГБУЗ РМ «Ковылкинская МБ» переходит в формат «бережливая». Работы в этом направлении ведутся с прошлого лета. Большой трансформации подверглись холлы. В более удобные для пациентов места переехали кабинеты врачей.

Регистратура, в том числе детская, стала открытой. Очереди разделены на три потока: больные, за справкой, на диспансеризацию.

Современная концепция работы поликлиники позволила сократить время ожидания, распределить пациентов, снять лишнюю нагрузку с медперсонала.

В коридорах и холле первого этажа появились информационные электронные щиты, стенды с записями и пожеланиями.

В детской консультации работают над созданием комнаты матери и ребенка, уже соорудили колясочную. Впереди – еще целый комплекс преобразований, во главе угла которых – бережливое отношение к пациенту, здоровью каждого конкретного гражданина.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.